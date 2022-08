Christiaan heeft nog nooit een serieuze relatie gehad, maar geeft wel het jawoord in ‘Blind Getrouwd’: “Zodra een connectie iets serieuzer werd, blokte ik alles af”

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Matt Damon koopt landhuis nabij New York: “Hier vindt hij rust en gezinsge­luk”

Oscarwinnaar Matt Damon (51) en zijn vrouw, de Argentijnse Luciana Barroso (46), hebben zichzelf op een nieuw huis getrakteerd. Het koppel koos voor een prachtige mansion in Bedford Hills, een landelijk plaatsje ten noorden van New York. Samen met hun dochters Isabella (16), Gia (13) en Stella (11) zullen ze er een deel van het jaar permanent wonen. De rest van hun tijd zullen ze over hun andere woningen, in Pacific Palisades nabij Los Angeles en in Miami, verdelen. Neem dankzij ‘TV Familie’ een kijkje in hun woning.

