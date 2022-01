Christel, weduwe van Wim Ravell, is nu al opnieuw getrouwd: “Niemand wist ervan, zelfs mijn moeder niet”

ShowbizzIn juli weende Christel (53) nog bittere tranen om het verlies van haar geliefde, zanger Wim Ravell. Maar al snel werd ze verliefd op cafébaas Luc (54). En kijk, nu zijn de twee getrouwd, en dat werd bezegeld met een tattoo. “Eigenlijk wilden we niet bekendmaken dat we getrouwd zijn”, zegt Christel, in een gesprek over nieuwe liefde, haar geheime huwelijk, en het rouwen om Wim. “Zijn zoon, Andy Peelman, zal het pas te weten komen wanneer hij dit leest.”