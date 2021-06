Christel Van Dyck stopt na 7 jaar met het populaire Radio 1-programma 'De Rotonde': "Ik stop op een hoogtepunt. Dat voelt goed"

TV Deze vijf duo’s gaan de uitdaging aan in ‘Vakantie­huis for life’ en ook beruchte werfleider Sanchez maakt zijn comeback

23 juni Twaalf jaar geleden, in 2009, dook Francisco Sanchez Santos (57) voor een laatste keer op in het populaire programma ‘The Block’. Maar nog heel eventjes en de beruchte werfleider is terug van weggeweest. Binnenkort duikt hij namelijk op in het nieuwe VTM-programma ‘Vakantiehuis for life’. Daarnaast maakte de zender vandaag ook de vijf deelnemende duo’s bekend. Hoog tijd dus om even kennis te maken!