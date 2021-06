Christel Van Dyck stopt na 7 jaar met 'De Rotonde': "Het is mooi geweest, en goed ook. Maar het is tijd voor een nieuw hoofdstuk"



RadioZeven jaar lang stemden ruim 850.000 Vlamingen elke zondagochtend trouw af op Christel Van Dyck, die in ‘De Rotonde’ op Radio 2 twee uur lang complexloos met haar bekende gast over diens leven en werk praatte. Zondag neemt Xavier Taveirne haar rol eenmalig over en is ze zelf gast in haar eigen programma, om dan om er dan om 10 uur definitief de stekker uit te trekken. “Ik wilde zeker niet het jaar te veel maken”, verklaart de presentatrice, die ook op privévlak enkele veranderingen doorvoert.