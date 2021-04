Christa Planckaert over ongeval van Junior: “Plots riep één van zijn vrienden dat hij niet meer recht geraakte”

Junior was met enkele vrienden aan het motorcrossen in de tuin en is daarbij lelijk gevallen. "Plots riep één van zijn vrienden dat Junior niet meer recht geraakte en dat ze een ziekenwagen zouden bellen", vertelt Christa Planckaert. "Ik ben snel naar daar gelopen en zag hem op de grond liggen. Ik was opgelucht dat hij nog kon spreken en dat er niets aan zijn hoofd en rug was." Junior werd vervolgens naar het ziekenhuis in Marche-en-Famenne overgebracht en daar met spoed geopereerd door een sportdokter. Hij brak z'n scheenbeen en scheurde zijn ligamenten.