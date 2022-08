Christa Planckaert over afscheid van haar moeder Clara: “Dankbaar voor ieder moment met haar”

Hoewel de zomervakantie een tijd van ontspanning is, bleven de Planckaerts onvermoeibaar verder timmeren aan hun Franse droom. De verbouwingen aan hun kasteel in Lurcy-Lévis zijn nog steeds in volle gang en ook in de glamping op hun domein staken ze heel wat tijd en moeite. “We zijn vooral heel gelukkig omdat onze gasten tevreden waren”, zegt Christa Planckaert (61). “Ik heb zelfs een heel mooi compliment gekregen: ‘Als we hier komen, komen we thuis bij la mama.’ En dat is precies wat ik wilde.” Hoewel het hard werken was, deden alle Planckaerts het met de glimlach. “Ik zie dat ook echt, dat iedereen het graag doet. Wij krijgen vaak de vraag: ‘Hoe doen jullie dat toch, met zo’n grote familie?’ Ik ben daar héél fier op, ook al is het niet altijd even makkelijk.”