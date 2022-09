Chrissy Teigen vertelt over abortus: “Het heeft mijn leven gered”

CELEBRITIESIn september 2020 maakte Chrissy Teigen bekend ze een miskraam had gehad: haar ongeboren kindje had het niet gehaald. Nu vertelt ze dat ze technisch gezien een abortus onderging. Dat vertelde ze op de ‘A Day of Unreasonable Conversation’-conventie. “Het heeft me meer dan een jaar gekost om te begrijpen dat ik daadwerkelijk een abortus heb ondergaan”, bekende een emotionele Teigen.

“Twee jaar geleden, toen ik zwanger was van Jack, moest ik veel moeilijke en hartverscheurende beslissingen nemen. Halverwege mijn zwangerschap werd heel duidelijk dat hij het niet zou overleven. En zonder medische tussenkomst zou ik het ook niet overleven”, zei ze.

“Laten we het gewoon noemen wat het was: het was een abortus.” Ze vervolgde: “Een abortus om mijn leven te redden. Mijn baby had absoluut geen kans. En om eerlijk te zijn, had ik dat toen niet door. Pas een paar maanden geleden kwam ik tot het besef.” Dat besef kwam door het besluit van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten om de abortuswetgeving, Roe versus Wade, te schrappen. Sinds 24 juni mogen staten zelf bepalen of ze abortus toestaan of niet. Teigen vertelde aan Legend dat ze sympathie voelde voor mensen die een abortus hebben ondergaan en die moeilijke beslissing moesten nemen. Legend deed haar beseffen dat ze in feite één van die mensen was.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Chrissy Teigen is momenteel zwanger van haar derde kindje met John Legend. © AFP

“Ik viel stil en voelde me raar dat ik het niet op die manier had begrepen”, zei Teigen. “Ik vertelde de wereld dat we een miskraam hadden. De wereld was het erover eens dat we een miskraam hadden. Alle krantenkoppen zeiden dat het een miskraam was. En ik raakte echt gefrustreerd en ik voelde me dom. Het heeft me meer dan een jaar gekost om te begrijpen dat ik daadwerkelijk een abortus heb ondergaan.” Ze is dankbaar voor de geweldige medische zorg die ze heeft gekregen en voor de steun van haar familie en vrienden.

Chrissy Teigen en John Legend leerden elkaar kennen op de set van zijn muziekvideo ‘Stereo’, in 2006. Het koppel stapte in 2013 in het huwelijksbootje. Ze hebben samen twee kindjes: Luna (6) en Miles (4). Teigen is momenteel zwanger van haar derde kindje.

LEES OOK: