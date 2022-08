Chrissy Teigen in verwachting van derde kindje, twee jaar na miskraam

Het Amerikaans model Chrissy Teigen is zwanger van haar derde kind. Samen met haar man, ‘All of Me’-zanger John Legend, heeft ze al twee kinderen: Luna (6) en Miles (4). In 2020 raakte het hartverscheurende nieuws bekend dat het koppel hun zoontje Jack moest afgeven, na een zwangerschap van 20 weken. Maar nu heeft Teigen verblijdend nieuws mee te delen aan haar volgers. Ze postte een foto op Instagram waarop een duidelijk groeiend babybuikje te zien is. “De afgelopen jaren waren op zijn zachtst gezegd een waas van emoties, maar vreugde heeft ons huis en onze harten weer gevuld.” Ze geeft toe wel heel bezorgd en angstig te zijn. “Bij elke afspraak zeg ik tegen mezelf: ‘Als het vandaag gezond is, zal ik het aankondigen’, maar dan slaak ik een zucht van opluchting bij het horen van een hartslag en besluit ik dat ik gewoon nog te nerveus ben. Ik denk dat ik nooit met meer opwinding dan zenuwen een afspraak zal verlaten”, aldus Chrissy. “Maar tot nu toe is alles perfect, mooi en ik voel me hoopvol en geweldig.”

Het tragische nieuws over het verlies van hun zoontje Jack verscheen in 2020. “We zijn geschokt en in een soort diepe pijn die we nog nooit eerder hebben gevoeld. We beslissen nooit over de namen van onze baby’s tot het laatst mogelijke moment nadat ze zijn geboren. Maar om de een of andere reden waren we deze kleine jongen in mijn buik Jack gaan noemen. Hij zal altijd Jack voor ons zijn. Hij heeft hard gewerkt om deel uit te maken van onze kleine familie, en dat zal hij voor altijd blijven. Wij zullen altijd van je houden.”