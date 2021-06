Chrissy Teigen excuseert zich voor haar online pestgedrag: “Ik krijg steken over mijn hele lichaam als ik aan mijn woorden uit het verleden denk”

Realityster Courtney Stodden (26) onthulde in een interview met The Daily Beast dat zij bijna tien jaar geleden kwetsende berichten van Teigen had ontvangen. Stodden, op dat moment 16 jaar oud, werd bekend door haar huwelijk met de toen 50-jarige Doug Hutchison. Vanwege het (inmiddels gestrande) huwelijk kreeg Stodden een stortvloed aan negatieve reacties over zich heen, zo ook van Teigen. Teigen zou zelfs berichten hebben gestuurd waarin ze zei dat Stodden een einde aan haar leven moest maken.

En ook Lindsay Lohan (34) kreeg het in het verleden al hard te verduren. In januari 2011 deelde Chrissy Teigen namelijk het volgende bericht op sociale media. “Wanneer Lindsay Emma Stone ziet, kan ze nog eens in haar polsen snijden.” Een tweet die niet alleen de ‘Mean Girl’-actrice, maar ook haar familie erg hard gekwetst heeft. “Ze heeft ontzettend veel pijn veroorzaakt”, aldus Dina Lohan, de moeder van Lindsay.

Op zoek naar aandacht

Zowel de opmerkingen over Stodden als over Lohan dateren al van een hele tijd geleden, maar nu de realityster er in een interview met The Daily Beast opnieuw over verteld heeft, ligt Teigen nogmaals onder vuur. Als gevolg heeft de vrouw van John Legend een gastrol in de Netflix-serie ‘Never Have I Ever’ naast zich neergelegd. Ook heeft Chrissy zich vorige maand al openlijk geëxcuseerd bij Courtney. “Ik was een onzekere, aandachtszoekende trol. Ik schaam me voor mijn gedrag, maar het is niets in vergelijking met hoe ik Courtney liet voelen,” schreef ze onder meer.

Toch blijkt dat niet voldoende te zijn, want in een zeer uitgebreide post heeft Teigen zich nogmaals verontschuldigd voor haar online pestgedrag. “Ik schaam mij oprecht en ik besef maar al te goed wat voor een pijn mijn woorden veroorzaakt hebben”, klinkt het onder meer. Daarnaast laat Chrissy aan haar volgers weten dat ze momenteel bezig is met zich persoonlijk te verontschuldigen aan iedereen die ze gekwetst heeft. “Ik begrijp het als jullie niet met mij willen praten.”

Verder vertelt Teigen ook nog dat ze in het verleden vaak te horen heeft gekregen dat ze veel vriendelijker was in het echt. “Het was een teken aan de wand dat ik maar niet wilde zien.” Ondertussen weet Chrissy Teigen beter en beseft ze dat haar tweets ongepast waren. “Ik krijg steken over mijn hele lichaam als ik denk aan mijn woorden uit het verleden. Ik heb jonge vrouwen - soms zelfs meisjes - aangevallen en dat was verkeerd.”

Toch is Chrissy niet op zoek naar medelijden. “Mijn gedrag valt niet goed te praten en ik ben ook niet op zoek naar medelijden”, klinkt het verder nog. Wel laat ze weten dat ze niet meer is zoals vroeger. “Ik ben niet langer de persoon die deze vreselijke dingen geschreven heeft.” De afgelopen jaren is Teigen volwassen geworden en ook in de toekomst gaat ze aan zichzelf blijven werken. “Ik wil alleen nog maar de beste versie van mezelf zijn. Ik weet dat ik jullie teleurgesteld heb, maar ik hoop dat ik jullie voortaan alsnog trots kan maken.”

