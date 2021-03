Chris Willemsen kapot na relatiebreuk met An: “Zo verdrietig en verward”

Tot voor kort dacht Chris dat de liefde niet voor hem was weggelegd, en hij nooit zou ervaren hoe het voelt om een lief te hebben. Maar toen kwam danseres An in zijn leven. Een vrouw die door zijn fysieke beperkingen kon kijken, en zich oprecht tot Chris aangetrokken voelde. Op Valentijn maakten ze op hun Facebook-pagina’s hun liefde voor elkaar bekend. In hun eerste (en enige) dubbelinterview in Dag Allemaal spatten de vonken eraf. “An doet me zweven”, zei Chris over zijn eerste serieuze liefdesrelatie.