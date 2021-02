Chris Willemsen en z'n vriendin An geven eerste dubbelinterview: “Ik was bang dat hij me niet slank genoeg zou vinden”

Showbizz Acteur Chris Willemsen (48) vindt voor het eerst de liefde: "Ik dacht dat een relatie niet meer voor mij was weggelegd”

16 februari Chris Willemsen is vrijgezel af. De acteur, bekend van onder meer 'Crimi Clowns' en 'De Ronde', is op zijn 48ste voor het eerst gelukkig in de liefde. "Dit is wennen, want ik had nog nooit een serieuze relatie. Maar An komt op het juiste moment in mijn leven." Hij vertelt hoe hij haar leerde kennen, wie de eerste ‘move’ maakte en geeft ook een update over zijn gezondheid. “Ik ben nog steeds aan het revalideren, maar An doet me zweven.”