Chris Willemsen breekt een lans voor cannabisolie: “Dankzij dat middel kan ik weer stappen en slapen zonder pijn” Jean D'Hont

26 juni 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 5 Showbizz “Iedereen heeft recht op een waardig leven”, zegt dwergacteur Chris Willemsen (46) in Dag Allemaal. Na tal van rugoperaties lukte het hem nog amper om te wandelen. Chris zocht én vond zijn heil bij cannabisolie en hoopt nu dat het middel snel uit de grijze zone wordt gehaald.

Chris Willemsen, bekend door zijn rollen in ‘De Ronde’ en ‘Crimi Clowns’, meet 1m22 en kent als gevolg van zijn dwerggroei heel wat rugproblemen. Van kindsbeen af kampt hij met vernauwingen van zijn ruggenwervelkanaal, die leidden tot tal van zware rugoperaties en vele lange en vooral ­pijnlijke revalidatiemaanden. Het ging een tijdlang beter en Chris’ zijn acteercarrière zat in de lift, maar drie jaar geleden staken die vreselijke rugproblemen opnieuw de kop op. “Het werd plots erg moeilijk om te stappen”, vertelt Chris. “En als ik een tijdje in de zetel had gezeten, waren mijn benen helemaal stijf en stram. Dat begon ik fel te merken tijdens de laatste opnamen van het derde seizoen van ‘Crimi Clowns’. Een MRI-scan bij een neurochirurg schiep duidelijkheid: ik had opnieuw een vernauwing van een ruggenwervel.”

In januari 2017 ging Chris opnieuw onder het mes. “De ingreep verliep perfect en de dag erop mocht ik al naar huis. Ik voelde me als herboren, het was al van mijn kindertijd geleden dat ik nog zo goed had kunnen stappen. Pure euforie! Maar drie weken later viel de hemel op mijn hoofd. Toen ik uit mijn bed klauterde, zakte ik door mijn benen. Een verzwakte wervel was losgekomen en drukte op een zenuwbaan. Met helse pijnen werd ik afgevoerd en tijdens een spoedoperatie hebben ze met liefst acht bouten mijn rug weer vastgezet. Vier maanden lang lag ik in het revalidatiecentrum van UZ Pellenberg. In het begin geraakte ik amper vooruit met een looprek, na een tijdje kon ik me met krukken behelpen. Vandaag ga ik nog steeds drie dagen per week naar het revalidatiecentrum van AZ Geel en twee keer per week naar een privépraktijk hier in Arendonk. Ik ­wandel nu nog met een stok, maar ik hoop ook die ooit aan de kant te kunnen laten.”

Lauw enthousiasme

De acteur heeft erg veel pijn. “Mijn pijngrens is doorheen de jaren zo hoog geworden, dat ik daarmee heb leren leven. Vooral de spierstijfheid en de spasmen die ik door zenuwbeschadiging heb opgelopen, zijn vervelend. De dokters stelden me voor om het medicijn Baclofen (een sterke spierontspanner die wordt geïnjecteerd, nvdr) te proberen, maar dat wilde ik niet. Ik hoorde al van diverse lotgenoten dat ze er zo slap als een vod van worden.” Hij wilde het daarom graag met cannabisolie proberen en vroeg raad aan zijn artsen. “Laat ons zeggen dat het enthousiasme erg lauw was. Maar ik had zo veel pijn door die acht bouten in mijn rug en die aanhoudende spierstijfheid dat ik zelf op het internet ging speuren. Een nieuwe wereld ging voor me open.”

De huidige wetgeving is echter enorm absurd, aldus Willemsen. “Ik mag de olie legaal afhalen in Nederland, maar zodra ik in het bezit van het goedje België binnenrijd, bega ik een overtreding en riskeer ik een boete van 150 euro. Er zijn nu ook een aantal winkels in Vlaanderen waar je de olie kan kopen, maar dat heb ik nog niet geprobeerd. Via via ben ik in contact gekomen met iemand bij wie ik het middel nu kan halen.” Het verschil met vroeger is wel enorm. “Het duurde bij mij een paar weken voor ik effectief een verschil voelde, maar het is het wachten meer dan waard. Ik stap weer beter, slaap dieper, kortom mijn leven is veel beter nu. Ik neem drie keer per dag een paar druppels, die ik een minuut onder mijn tong houd voor ik ze inslik. De exacte hoeveelheid hangt af van de sterkte van de olie.”

Een maand geleden verklaarde minister van Volksgezondheid Maggie De Block dat ze ­cannabisolie nooit zal legaliseren. “Ik hoop dat haar opvolger het beter zal doen. Er zijn genoeg farmaceutische bedrijven die perfect en op een gecontroleerde, veilige manier cannabisolie kunnen produceren. Mijn huisarts is zelfs enthousiast. Hij kent er intussen ook veel over en ziet dat het bij veel mensen werkt. Ik was er beter vroeger mee begonnen. Dan had ik misschien tóch naar de begrafenis van mijn collega en goeie vriend Frank Aendenboom kunnen gaan, want dat ik daar niet aanwezig kon zijn, daar voel ik mij nog altijd slecht over.”