Chris Van Tongelen stelt zijn nieuwe vriendin voor: “Met Annelies werd vriendschap ineens ware liefde” SD

18 december 2018

16u54

Bron: PRIMO 3 Showbizz Het worden onvergetelijke feestdagen voor Chris Van Tongelen (50). Hoewel de Romeo er een jaar geleden nog heilig van overtuigd was dat hij meerdere eindejaarsfeesten als vrijgezel zou vieren, heeft Cupido daar nu anders over beslist. In Primo stelt hij zijn grote liefde Annelies voor, een Ieperse opvoedster binnen de bijzondere jeugdzorg.

“Ik had een tweede scheiding achter de rug en ik was ervan overtuigd dat het wel even zou duren vooraleer ik me nog aan iemand zou binden”, steekt de zanger-acteur van wal. Maar de liefde kan soms uit onverwachte hoek komen. Tijdens een optreden in West-Vleteren, trok de Ieperse Annelies plots zijn aandacht. “Ik vond haar meteen een knappe madam, maar ik heb toen geen toenadering gezocht.”

Pas na meerdere oppervlakkige ontmoetingen tijdens zijn optredens in West-Vlaanderen, ging de bal aan het rollen. “Gaandeweg hebben we meer contact met elkaar gehad. Maar zonder bijbedoelingen, gewoon toffe gesprekjes na het optreden", vertelt Van Tongelen. Die leuke gesprekjes werden na verloop van tijd verdergezet via Facebook, en vorig jaar trok de acteur zijn stoute schoenen aan en vroeg hij Annelies mee uit eten aan de kust. “We hebben een leuke avond gehad en er volgden nog meer gezellige etentjes”, aldus Van Tongelen. “Tot ik op een keer voelde dat er iets aan het veranderen was. ‘Zeg, hebben we nu eigenlijk een relatie?’, vroeg ik haar op de man - of vrouw, beter gezegd - af. En ja, allebei voelden we aan dat het meer was dan alleen maar vriendschap. Dat was afgelopen zomer, toen is onze romance echt begonnen.” Dat ze langzaam naar elkaar toegegroeid zijn, beaamt ook Annelies: “Naar mijn gevoel is dat naar de toekomst toe een veel betere basis dan die plotse, hevige verliefdheid die vaak overgaat.”

Deel van de familie

Ondertussen stelde Chris haar ook al voor aan zijn ouders. “En dat doe ik niet zomaar. Ik ben redelijk zeker van mijn stuk wat deze relatie betreft. En mijn ouders zijn echt dol op haar. Wanneer ze haar een tijdje niet gezien hebben, vragen ze waar ze is. Ze is al een deel van de familie.”

Chris woont in Putte, Annelies in Ieper. “Een eindje bij elkaar vandaan. Maar we treden met de Romeo’s heel vaak op in West-Vlaanderen, dus ik ken die regio vrij goed. Vroeger moest ik altijd weer naar Putte rijden na zo'n optreden, nu heb ik daar een stek. Als zij vrij is, is ze hier bij mij”, vertelt hij. “Ik ben altijd een zelfstandig iemand geweest. Bij eerdere relaties vond ik het al eens prettig als mijn vriend een dagje niet kwam en ik in mijn eentje wat kon doen. Nu wil ik bij wijze van spreken elke seconde bij Chris zijn”, vult Annelies aan.

Het koppel heeft bovendien al heel wat leuks in het verschiet: “In januari heb ik een tiental dagen vrij, en dan staat onze eerste grote reis gepland.” Of er ook al een huwelijk in de lucht hangt? “Zeg nooit nooit, maar we willen niet vooruitlopen op de feiten. Ik denk dat de omgeving en de fans daar meer mee bezig zijn dan wij zelf. Je hoeft echt niet getrouwd te zijn om elkaar graag te zien en van elkaar te genieten!”