Chris Van Tongelen stapt in de politiek TK

20 augustus 2018

14u48

Bron: Het Nieuwsblad 1 Showbizz Wie tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in Putte moet gaan stemmen, zal daar een bekende naam op de lijst zien staan. Niemand minder dan zanger Chris Van Tongelen komt op in de Antwerpse gemeente.

Van Tongelen, die zingt bij De Romeo's en ook acteert in 'Familie', komt op voor Lijst Burgemeester van de huidige burgemeester Peter Gysbrechts (Open VLD). De BV is een geboren Puttenaar. “Naast zijn activiteiten in de showbizz is hij ook een hevige supporter van ecologische innovatie. Dat is net wat hem heeft overtuigd om mee te doen met Lijst Burgemeester”, laat de gemixte lijst van Open VLD- en onafhankelijke kandidaten weten in Het Nieuwsblad. “Dat Chris ook weet hoe hij een feestje moet bouwen, is onbetwist. Hij zal met plezier zijn expertise verlenen om van Putte een gemeente te maken met sterke evenementen.”