Chris Van Tongelen en Annelies vieren één jaar liefde: "Een vriend uit de showbizz, daar moest mama toch even aan wennen"

10 juli 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Chris Van Tongelen (51) is bijzonder gelukkig. Dat heeft de Romeo’s-zanger voor een groot deel te danken aan Annelies (33), met wie hij nu een jaar samen is. De twee hebben weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen. Over hun toekomst zijn ze het roerend eens. “Kinderen komen er niet, maar een huwelijk sluiten we niet uit”, vertelt het smoorverliefde koppel in Story.

Eén jaar liefdesgeluk, dat mag al eens gevierd worden. En dat doen ‘Romeo’ Chris Van Tongelen en zijn vriendin Annelies deze zomer met een kort reisje naar het zuiden van Frankrijk. Op het programma staan onder andere bezoekjes aan Cannes en Nice. “Een langere vakantie zit er helaas niet in, de zomer betekent vaak optreden”, vertelt Chris. “Maar doorheen het jaar maken we regelmatig zulke tripjes naar zonnige bestemmingen. Eerlijk gezegd ga ik ook liever tien keer per jaar vier dagen op reis dan twee keer drie weken.” Een relatie van een jaar klinkt pril voor een vijftiger en een dertiger, maar het koppel is overtuigd van hun liefde. “Het gaat heel goed tussen ons, zonder dat ik erover moet nadenken. Dat is meestal een goed teken”, zegt Chris. “Het is echt zot hoe vaak we hetzelfde denken. Of willen zeggen. Ideaal voor mij, want ik ben geen prater. Ik heb Annelies wel meteen gezegd dat ik een saaie mens ben.”

