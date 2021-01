Chris Van Tongelen en Annelies over hun relatie: “Chris blijft ‘de baas in huis’, dat zegt hij ook altijd”

TV Deze week in ‘Familie’: Lars ziet droom werkelijk­heid worden en Amelie stuikt in mekaar

3 januari Januari kan niet beter beginnen voor de fans van ‘Familie’: spektakel, drama, overwinning en nederlaag in overvloed. Voor Lars (Kürt Rogiers) kan het feest begin deze week alvast niet op. Het spel is immers gespeeld, de strijd is voorbij. En het is Lars helemaal gelukt: hij is terug CEO van ‘W&B’, en zowel Raven (Aaron Blommaert) als Cédric (Yanni Bourguignon) zijn aandeelhouders.