Chris Umé over zijn straffe deepfake-act in 'America's Got Talent’: “Simon Cowell was erg onder de indruk”

Chris Umé specialiseerde zich de voorbije jaren in de deepfake-technologie waarbij je iemand levensecht nabootst. Onze landgenoot raakte wereldbekend door z’n deepfakes van Tom Cruise. En nu prijkt er dus een nieuwe stunt op z’n cv: deelnemen aan ‘America’s Got Talent’. “We hebben daarvoor samengewerkt met Daniel Emmett, die jaren geleden te zien was in het programma”, vertelt Umé tijdens de ochtendshow van Joe. “Hij komt het podium op en voor z’n neus staat een grote camera. Die zorgt ervoor dat Daniel op het scherm achter hem getransformeerd wordt tot jurylid Simon Cowell.”

Cowell was alvast onder de indruk. “Ik heb altijd gezegd dat er zoiets is als de perfecte kandidaat: iemand die fantastisch zingt en er ook geweldig uitziet. We hebben hem nu gevonden”, grapte hij. De act van Umé kreeg vier ja’s en stoot dus door naar de volgende ronde. “De technologie van deepfake evolueert supersnel, we hebben geen idee waar we volgend jaar zullen staan”, aldus Umé nog. “De act bij ‘America’s Got Talent’ is alvast de beste reclame die we ons konden inbeelden. Wat we in de volgende ronde gaan doen? Er zijn enkele ideeën, maar ik ga nog niet veel verklappen natuurlijk.”