Chris Pine helpt (eindelijk) geruchten de wereld uit: "Harry Styles heeft niet op me gespuugd"

Afgelopen zomer leek iedereen meer te praten over de beruchte ‘drama’s’ achter de schermen van de film ‘Don’t Worry Darling', dan over de film zélf. En daar zit het ‘spuugincident’ van Harry Styles (29) ook voor iets tussen. Tijdens de wereldpremière van de prent op het filmfestival in Venetië, leek het alsof hij in de bioscoopzaal in de schoot van Chris Pine (42) spuugde. De beelden gingen al snel viraal. Een publicist van Pine en regisseur van dienst, Olivia Wilde, ontkenden het voorval al in eerdere verklaringen, maar nu laat de zogenaamde ‘bespuugde acteur’ voor het eerst ook zélf van zich horen.

“Harry heeft niet op mij gespuugd. Hij is een heel aardige vent”, aldus Pine in een gesprek met ‘Esquire’. Hij kan zich nog goed herinneren wanneer hij de beelden te zien kreeg. Hij zat in het vliegtuig terug naar huis. “Mijn publicist maakte me wakker en zei: ‘we moeten een bericht opstellen over wat er in Venetië is gebeurd’. Ik had geen idee waar ze het over had. Ze liet me vervolgens de video zien en het lijkt inderdaad alsof Harry op me spuugde. Maar dat heeft hij niet gedaan.”