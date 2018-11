Chris Lomme over abortus: “Ik heb er vrede mee, maar het was erg traumatisch” DBJ

28 november 2018

17u28

Bron: Knack 0 Showbizz Chris Lomme wordt op 5 december 80 en daarom keek ze in het weekblad Knack terug op haar rijkgevulde leven. Dat liep niet altijd over rozen. Ze had het onder meer over een abortus.

Vanaf februari blikt actrice Chris Lomme in de voorstelling ‘Reverence’ terug op haar leven. Zeker als jong meisje had ze het niet altijd makkelijk. “Mensen denken vaak dat alles als een fluitje van een cent ging, maar dat is niet waar. Ik heb er keihard voor gewerkt, voor alles wat ik bereikt heb”, zegt ze in een interview met Knack. “En het ging met vallen en opstaan. Die eerste jaren heb ik alles gedaan om aan de kost te komen. En ik heb overal gewoond. Ik poseerde als naaktmodel, werkte in een frituur, deed nachtwerk. Alles om maar niet te worden teruggestuurd naar Kortrijk.”

Haar chaotische leven leidde er toe dat ze zonder het te weten zwanger werd. Samen met haar partner Nand Buyl - de schipper in ‘Schipper Naast Mathilde’ - koos ze voor abortus. “Nand heeft dat allemaal voor mij geregeld. Ik heb daar vrede mee, na al die jaren. Maar toch was het ook erg traumatisch. De zusters kwamen de foetus op mijn buik leggen met de woorden: kijk wat je gedaan hebt.”