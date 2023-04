Chris Hemsworth zet stapje terug uit Hollywood, nu hij weet dat hij genetische aanleg heeft om Alzheimer te krijgen

IN BEELD. Op welke bijzondere locaties dicht bij ons is sciencefic­ti­on­reeks ‘Arcadia’ gefilmd?

Wie op zondagavond op Eén naar ‘Arcadia’ kijkt of wie de serie al gebinged heeft op VRT MAX, zal het opgemerkt hebben: de filmlocaties zijn met de grootste zorg uitgekozen. De grauwe, betonnen gebouwen vormen het perfecte decor voor de retro-futuristische wereld waarin de serie zich afspeelt. Maar in fictie is uiteraard niets wat het lijkt. “Het ziekenhuis in de reeks is in het echt een gore Parijse buitenwijk”, vertelt regisseur Tim Oliehoek. “En de rechtbank is een crematorium in Holsbeek.”