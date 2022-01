Chris Brown ontkent nieuwe beschuldiging van verkrachting: “Ik hoop dat jullie dit patroon van leugens zien”

De vrouw, die anoniem wil blijven, klaagt de zanger aan in een rechtszaak voor 20 miljoen dollar (18 miljoen euro). De vrouw liep, naar eigen zeggen, te veel schaamte en emotionele schade op na het voorval, waardoor ze nu pas aangifte doet. Volgens de aanklacht van de vrouw, die TMZ in handen kreeg, zou Brown haar uitgenodigd hebben op een feestje op de jacht van zanger P Diddy. Op de bewuste dag, 30 december 2020, zou de zanger haar eerst op een vriendschappelijke manier benaderd hebben, waarna hij haar subtiel naar de keuken lokte.

De zanger schonk haar een drankje uit en de twee gingen een gesprek aan met elkaar. De vrouw beweert dat ze zich even later gedesoriënteerd en verward voelde, zonder dat ze dat kon verklaren. Vervolgens zou de ‘Loyal’-zanger haar naar zijn slaapkamer hebben geleid en haar verkracht hebben. De dag erna zou hij haar nog een bericht hebben gestuurd waarin hij eiste dat de vrouw een morning-afterpil zou nemen.

Chris Brown ontkent nu dat hij de vrouw verkracht en gedrogeerd zou hebben. Via zijn Instagram Stories reageert hij: “Ik hoop dat jullie dit patroon van leugens zien. Altijd wanneer ik nieuwe projecten of muziek uitbreng proberen ‘ze’ deze bullshit. ”

Brown is al vaker in het nieuws gekomen vanwege (seksueel) grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwen. Zou sloeg hij in 2009 zijn voormalige vriendin Rihanna in elkaar en werd de rapper in 2019 beschuldigd van de verkrachting van een vrouw in een Franse nachtclub.