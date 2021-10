Choreografe Axana Ceulemans nam één jaar geleden afscheid van K3: “Een jongen? Dat plaatje zou niet kloppen”

Twintig jaar lang was Axana Ceulemans niet alleen de choreografe, maar ook een goede vriendin voor alle zeven K3-meisjes die de revue al passeerden. “Het was een rol die me goed afging”, zegt Axana in Dag Allemaal. “Eigenlijk voelde ik me eerder een coach die wat danspasjes aanleerde dan een choreograaf. De meisjes kwamen altijd met problemen naar mij, het gestresseerde leven speelde hen soms parten. Ik probeerde te luisteren, de ­situatie te relativeren en de dagelijkse ongemakken te verminderen. Ik heb het altijd heel belangrijk gevonden dat zij zich op het podium goed in hun vel voelen. Anders kan je die vonk niet overbrengen op het publiek.”