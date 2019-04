Choreograaf van ‘#LikeMe’ die aangehouden werd wegens zedenfeiten nog steeds te zien in Ketnet-filmpjes SD

10 april 2019

12u08 5 Showbizz B.V.O., de choreograaf en bedenker van de populaire Ketnet-reeks #LikeMe, mag dan momenteel in de cel zitten op verdenking van zedenfeiten tegenover minder- en meerderjarigen, toch is hij nog volop te zien in de ‘Making of’-filmpjes die Ketnet op haar YouTube-kanaal plaatst.

Met de regelmaat van de klok post Ketnet nieuwe filmpjes over #LikeMe op haar YouTube-kanaal. Daarin gunt de zender haar jonge kijkers een blik achter de schermen van de populaire serie. Ook choreograaf en bedenker B.V.O. is regelmatig herkenbaar te zien in de filmpjes. Het laatste ‘Making of’-filmpje dateert van zondag, enkele dagen nadat de bom rond B.V.O. losbarstte.

Dat is ook de kijkers van het Ketnet-kanaal opgevallen. Waar de commentaren bij andere filmpjes overliepen van lovende woorden over de serie, vinden we onder dit filmpje ook al enkele mensen die hun bezorgdheid uiten over het laatste nieuws. Zo schrijft iemand: “Besef dat deze choreograaf na deze scènes aan de kleine kindjes zat.” En zegt iemand anders: “De choreograaf heeft iemand verkracht, dus ja", waarop iemand reageert: “Ja, ben daar zo boos op, kan me niet schelen of hij dat ziet, hij heeft dit programma gemaakt.”

Die commentaren staan openbaar te lezen op het kanaal van Ketnet bij filmpjes die vlot tussen de 15.000 en 60.000 keer bekeken worden. B.V.O. is in zes van de dertien ‘Making of’-filmpjes te zien, met naam en toenaam. “De filmpjes dateren al van de start van de reeks. We moeten dit nakijken”, klinkt het bij Ketnet.

De choreograaf ontkent ondertussen elke vorm van aanranding of verkrachting. Hij wordt door een meerderjarige man beschuldigd van verkrachting. Ook drie minderjarige jongens kwamen tijdens het onderzoek in beeld. Een van hen beweert dat hij tot niets gedwongen werd, maar aangezien hij 14 was op het ogenblik van hun relatie, blijft het een misdrijf.