Choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui werkt al voor 4e keer samen met Beyoncé: "Iedereen werkt ten dienste van haar visie" Jolien Boeckx

18 juli 2019

00u00 0 Showbizz Als Beyoncé (37) een straffe choreografie wil, belt ze naar Sidi Larbi Cherkaoui (43). De Vlaamse choreograaf stak recent de danspassen voor de videoclip van 'Spirit' in elkaar, Queen B's nieuwste single en soundtrack van 'The Lion King'. "Een geweldige eer om met haar te werken", zegt hij. "Maar Beyoncé blijft wel de grote baas en iedereen werkt ten dienste van haar."

Met veel trots liet Beyoncé de videoclip van 'Spirit' dinsdagnacht los op de wereld. En met al evenveel trots deelde Sidi Larbi Cherkaoui mee dat hij opnieuw deel mocht uitmaken van de productie. "Samen met JaQuel Knight, Beyoncés vaste choreograaf, en onder leiding van regisseur Jake Nava hebben we de videoclip opgenomen in een stukje woestijn nabij Los Angeles. In een paar dagen stond alles erop, maar ik ben wel anderhalve maand bezig geweest met de voorbereiding", vertelt de Vlaamse choreograaf met Marokkaanse roots. Het begin en einde van de clip zijn volledig van zijn hand. Voor die scènes baseerde hij zich op de natuur, de stroom van water en wind, en de ongrijpbare aanwezigheid van onze voorouders. "Het stuk waarin je Beyoncé ziet dansen in een groen-gele jurk, omringd door andere danseressen, heb ik gechoreografeerd. Net zoals het duet op het einde, waarbij je een man in een witte outfit ziet dansen met een dame in het rood. Dat zijn trouwens Josepha Madoki en Nick Coutsier, twee dansers uit mijn gezelschap Eastman."

Grammy Awards

Dat Beyoncé wel graag een scheut België in haar producties heeft, wisten we al langer. Sidi Larbi Cherkaoui en Queen B werken nu al drie jaar samen. De eerste keer was in oktober 2016 voor een deel van de choreografie van '6 INCH' op het benefietconcert TIDAL X 1015 - ten voordele van slachtoffers van onterecht politiegeweld. Enkele maanden later, in februari 2017, choreografeerde hij Beyoncés negen minuten durende 'Lemonade'-medley voor haar veelgeprezen optreden op de ceremonie van de Grammy Awards. In juni 2018 werd Cherkaoui gevraagd om feedback te geven op de 'On the Run II'-tour van Beyoncé en haar man, rapper Jay-Z, en dat leidde al snel tot een uitnodiging voor de video bij 'Apeshit'.

"In drie jaar tijd heb ik Beyoncé zien evolueren in haar creativiteit. In 2017 was ze nog zwanger van haar tweeling, nu is ze moeder van drie kinderen: het is heel fijn om te zien wat dat met haar doet - een privilege om zoiets mee te maken", vertelt Sidi.

Veel choreografen zouden smeken om een keertje met zo'n grote wereldster te mogen samenwerken. Al was het maar om een glimp van Queen B in het echt op te vangen. Maar wie met zo'n ingesteldheid komt aandraven, kan het al snel vergeten. "Uiteindelijk ben ik ook zo gefocust op mijn werk dat ik niet constant stilsta bij het feit dat ik met Beyoncé op de set sta", zegt Sidi. "Zelf is ze trouwens ook héél professioneel. Een echte kunstenares." Al is het werken met haar toch net iets anders dan voor een opera- of balletproductie, geeft hij toe. "Voor zulke producties werk ik een jaar tot drie jaar op voorhand, voor Beyoncé is het vaak last minute. In mei moest ik beginnen en nu zijn we twee maanden verder en is de videoclip er al", lacht hij. "Het is ook een mix van eigen inbreng en feedback van haar. Zij blijft uiteindelijk de artiest, de eindverantwoordelijke, de grote baas, en iedereen werkt ten dienste van haar visie."

Net haar mama

Voor het eerst werkte Sidi ook samen met Blue Ivy, de zevenjarige dochter van Beyoncé. Zij komt verschillende keren goed in beeld en haar dansbewegingen zien er al even gracieus uit als die van haar moeder. "Blue Ivy heeft dezelfde kenmerken als haar mama. Het is echt een mooie, talentvolle jonge danseres."

Hoe de toekomst eruitziet voor Sidi en Beyoncé blijft een geheim waar enkel de zangeres op kan antwoorden. "Ze heeft toch nog nooit gezegd dat mijn werk op niks trekt", lacht hij. "Beyoncé is een fantastische en uiterst getalenteerde zangeres. Ik geloof in haar artistiek leiderschap en in de magie die ze creëert wanneer ze haar ziel in een project legt."

Alanis Morissette

Een andere vrouw met wie Sidi dit najaar opnieuw samenwerkt, is Alanis Morissette (45). Voor haar musical 'Jagged Little Pill' trekken ze samen naar Broadway. "En in oktober werk ik nog met Ballet Vlaanderen aan de productie 'Mea Culpa', waarvoor de kostuums ontworpen zijn door Karl Lagerfeld. Ik heb altijd gehouden van de uitwisselingen tussen hedendaagse danskunst en popcultuur."