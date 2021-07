Chocolatier Dominique Persoone zamelt geld in voor getroffen dieren na de overstromingen

ShowbizzDominique Persoone (52) heeft een hart voor dieren, en dat laat hij blijken ook. De Brugse chocolatier heeft een inzamelactie opgestart om geld op te halen voor alle dieren die getroffen werden door de zware overstromingen in ons land. Zo gaat Persoone nu aan de slag met chocolade in vormpjes van katten en honden, waarvan de opbrengt integraal naar het goede doel gaat.

Het noodweer dat ons land heeft getroffen bracht heel wat negatieve gevolgen met zich voor mens en dier. Er waren baasjes die hun hond of kat hebben moeten achterlaten in hun woning, maar ook de dieren op de weides - talloze paarden, schapen en koeien - en in de natuur kregen het hard te verduren. Daarom schoot dierenvriend Dominique Persoone meteen in actie: “Die beelden van drijvende kadavers zijn echt hartverscheurend”, zei hij op Radio 2. “Mijn madam ziet liever beestjes dan mensen, dus zij stond onmiddellijk achter mijn actie.”

De opbrengst van zijn inzamelactie gaat volledig naar organisatie ‘Natte snoetjes in nood’, die zich ter plaatse volop inzet voor alle getroffen dieren. “Ik heb wat vormen van katten en honden van mijn zolder gehaald om chocolade van te maken en te verkopen voor 10 euro. Het volledige bedrag wordt doorgestort”, zegt Persoone, die inmiddels al veel van zijn nieuwe creaties over de toonbank zag gaan. “Ik dacht dat mijn actie iets kleinschaligs ging zijn, eerder symbolisch. Maar het werd een enorm succes! Er zijn al 600 zakjes verkocht in twee dagen. Er zijn heel veel mensen met een groot hart, niet alleen voor anderen, maar ook voor dieren.”

De West-Vlaamse chocolatier benadrukt ook dat hij veel vertrouwen heeft in de organisatie ‘Natte snoetjes in nood’. “Dat zijn vriendinnen van mijn vrouw, die ook enorm begaan zijn met dieren”, zegt hij. “De kat-en hondenvorm is symbolisch, want zij zetten zich in voor elk dier dat nu lijdt. Verschillende weides zijn volledig ondergelopen waardoor sommige schapen, koeien of paarden geen thuis meer hebben. Die mogen we zeker ook niet vergeten.”

