Chocolatier Dominique Persoone verrast zijn vriendin met huwelijk in Mexico

Voor zijn kersverse echtgenote Fabienne De Staerke (56) was het huwelijk een complete verrassing, zo schrijft ze op haar eigen sociale media. Dominique is waarschijnlijk dus ter plekke op zijn knie gegaan. “Een verrassingshuwelijk”, noemt Persoone het op Instagram: “She said yes! Maya surprise wedding, mi amor.” Het stel deelde ook enkele foto’s van hun mooie dag. De twee trouwen in het zonnige Mexico, waar Persoone een grote cacaoplantage heeft.