Chloé uit ‘Expeditie Robinson’ over haar zwangerschap: “Eerlijk gezegd: het is heel snel gegaan”

FILM Van Oscarwin­naar tot Disneyklas­sie­ker: deze films kan je vanaf vandaag bekijken in de bioscoop

10:53 Vandaag openen de bioscopen na een maandenlange sluiting eindelijk weer hun deuren. Ondanks de lockdown hebben heel wat filmsets op volle toeren gedraaid en dat resultaat kunnen we nu in onze cinemazalen bewonderen. Van animatieklassiekers en blockbusters tot horrorfilms en Oscarswinnaars: er is voor elk wat wils in de filmzaal.