Chloe Bennet bevestigt relatie met omstreden vlogger Logan Paul

13 juli 2018

08u45

Chloe Bennet (26) heeft donderdag bevestigd dat ze iets heeft met YouTuber Logan Paul (23). Dat deed ze toen ze haar relatie met de omstreden internetpersoonlijkheid verdedigde na vragen op Twitter.

Logan kwam eerder dit jaar in opspraak nadat hij op zijn YouTube-kanaal beelden had laten zien van iemand die zelfmoord had gepleegd. YouTube schrapte daardoor een aantal projecten dat het bedrijf met de vlogger had lopen en verwijderde zijn kanaal uit Google Preferred.

Een fan die geruchten had opgevangen dat Chloe een relatie had met Logan, vroeg aan de 'Agents Of S.H.I.E.L.D.'-actrice waarom ze dat zou doen. Daarop antwoordde Chloe: "Omdat hij lief is, creatief, grappig, enorm nieuwsgierig over het leven, op de beste manieren raar en een sukkel. En hij is één van mijn beste vrienden."

Of anderen dat begrijpen, maakt de actrice niet zoveel uit. "Voor veel mensen is dit niet logisch, maar dat hoeft ook niet. Hij heeft mijn leven positief veranderd en ik heb hetzelfde voor hem gedaan."