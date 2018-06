Chirurg die Pommeline nieuwe billen geeft: "Ik kan opereren en tegelijkertijd naar een voetbalmatch kijken" SD

27 juni 2018

23u23 7 Showbizz 'Operatie bilvergroting Pommeline', luidt de titel van de video die Diana Gabriels vandaag op haar YouTube-kanaal plaatste. In de video is stap voor stap te zien hoe de voormalige 'Temptation Island'-verleidster, Pommeline Tillière (23) een bilvergroting ondergaat. En zoals de titel doet vermoeden, wordt er weinig aan de verbeelding overgelaten.

Pommeline liet de bilvergroting al op 22 juni uitvoeren, maar de beelden kwamen vandaag pas online. In de video maakt Pommeline kennis met Dr. F. Petit, de plastische chirurg die niet veel later 360cc aan implantaten in haar achterwerk zal manoeuvreren.

De chirurg begint met enkele geruststellende woorden, brengt wat markeringen aan en vervolgens gaat het richting operatiekwartier. Ook 'Temptation'-verleider en vriendje Fabrizio mag de operatie bijwonen. Hij zal alles van dichtbij filmen. "Als hij flauwvalt vangen we hem wel op", grapt Gabriels, die in Nederland een schoonheidsinstituut runt dat ontzettend populair is bij 'Temptation Island'-deelnemers. "Ik heb zenuwen in haar plaats", klinkt het bij Fabrizio.

Terwijl Pommeline onder narcose wordt gebracht, maakt Dr. Petit nog snel een deal met Fabrizio. "Ik zorg voor een mooie poep en jij bezorgt me een mooie tattoo", knipoogt hij. En dan is het tijd voor de orde van de dag. Het moment waarop Pommeline al maanden wacht, is aangebroken. Pommeline's billen worden ontsmet, er wordt een incisie gemaakt en nu ja, laat ons zeggen dat wat er daarna gebeurt niet bestemd is voor gevoelige kijkers. Gelukkig weet Dr. Petit er wel weg mee. "Ik kan opereren en tegelijkertijd naar een voetbalmatch kijken", pocht hij.

In een mum van tijd is de operatie afgelopen en mag Pommeline naar de ontwaakzaal. De ingreep is goed verlopen. Versuft maar tevreden mag ze enkele uren later al naar huis. Alleen de auto in geraken is nog wat moeilijk.

Volgens de website van Diana Gabriels duurt het een week vooraleer men een redelijk zicht heeft op het effect van de ingreep. Na één maand is het definitieve resultaat te zien. "Met name het strakker trekken van de huid heeft enige tijd nodig", staat er te lezen. "Maar na één dag kan u al zitten en na één week kan u weer aan het werk." De prijs voor deze ingreep start vanaf 6.000 euro. Of het de moeite waard is? "Nacht één, drie maal wakker geworden van de pijn. Geloof me, dit is het pijnlijkste wat ik ooit heb meegemaakt", liet Pommeline weten op Instagram.

Bekijk hier de video van de operatie.