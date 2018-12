Chinouk, dochter van Dana Winner: “Mama heeft me altijd alles gegeven. Maar ik ben niet wereldvreemd” CD

Vraag honderd moeder-dochterduo’s naar hun favoriete gezamenlijke activiteit en het antwoord zal bijna altijd hetzelfde zijn als dat van Dana en haar dochter Chinouk. “We doen niets liever dan samen shoppen”, vertelt de zangeres in Story. “Nadien lassen we tijd in voor een koffietje en een goed gesprek.” Maar het is net die tijd waar het moeder en dochter momenteel wat aan ontbreekt. “Ik heb het druk met mijn studies rechten en mama met haar zangcarrière”, zegt Chinouk. “We missen elkaar dus vaak, maar het voordeel is wel dat het zo minder kan botsen tussen ons. Mama vindt bijvoorbeeld dat ik mijn kamer te weinig opruim, of niet goed genoeg.”

Als ik jullie zo bezig zie, kan ik me niet voorstellen dat jullie ruzies lang aanslepen.

Dana: Ach, wat dat opruimen betreft: we hebben daar gewoon elk een andere definitie van (lacht). Maar inderdaad, we kunnen allebei snel onze trots aan de kant zetten en toegeven dat we fout waren, als dat zo is.

Jullie hebben dan ook veel tijd met z’n tweeën doorgebracht. Chinouk was amper vijf toen haar mama en papa uit elkaar gingen.

Chinouk: Ik herinner me daar niet veel van, al vond ik het natuurlijk spijtig. Ik kan nu nog steeds jaloers worden op kinderen van wie de ouders nog samen zijn. Mama heeft er wel altijd voor gezorgd dat ik niets tekort kwam.

Dana: Dat was een kwestie van goed plannen, want ik had mijn zangcarrière, maar ik wilde ook zoveel mogelijk bij mijn dochter zijn. Daardoor heeft Chinouk het nu soms moeilijk als ze thuiskomt en ik er niet ben. Zeker als ze honger heeft, want dan moet ze meteen eten.

Chinouk: Nu klink ik echt als een verwend nest (lacht).

En? Ben je dat niet een beetje?

Chinouk: Ik zou liegen als ik nee zeg. Mama heeft me heel veel gegeven en daar ben ik haar ontzettend dankbaar voor.

Dana: Chinouk is mijn enig kind, logisch toch dat ik haar extra verwen. Niet zozeer met cadeaus, maar vooral met liefde.

Is dat ook een stukje compensatie voor het feit dat je niet meer samen bent met haar vader?

Dana: Uiteraard heb ik me schuldig gevoeld na de scheiding. Voor een stuk heb je toch gefaald als moeder en echtgenote. Dat was geen prettig gevoel. Maar ik heb daar altijd open over kunnen praten met Chinouk.

Sterke persoonlijkheid

Dana, deze vrijdag is het de finale van The Voice Senior. Hoe beviel de rol van coach jou?

Dana: Het was plezant om eens aan de andere kant te staan. Ik heb zelf nog deelgenomen aan zangwedstrijden en stond toen telkens met knikkende knieën voor een jury. Maar als coach heb ik me enorm goed geamuseerd.

Je moest soms van je hart een steen maken.

Dana: Elke coach mocht maar vier kandidaten selecteren... Maar ik ben altijd correct geweest in mijn beoordeling. Ook al is muziek iets heel persoonlijks. Wat de ene graag hoort, vindt de andere maar niets.

Je toonde je wel opvallend strijdlustig.

Dana: Ik ben een competitiebeest, zonder rancuneus te worden. Natuurlijk wilde ik de beste stemmen, maar onder de coaches (Dana, Natalia, Walter Grootaers en Helmut Lotti, red.) heerste een heel gemoedelijke sfeer.

Chinouk: Mij viel vooral op hoe vitaal die zestigplussers eruitzien.

Dana: Mij ook! Motiverende voorbeelden voor mijn oude dag. Daar teken ik voor (lacht).

Jij zingt ook graag, Chinouk. Is The Voice van Vlaanderen niks voor jou?

Chinouk: Ik kan echt niet tegen mijn verlies. Als ik eruit zou liggen, vergaat mijn wereld (lacht). Ik zing inderdaad graag, maar ik wil daar nooit mijn beroep van maken. Ik hecht nogal veel belang aan werkzekerheid.

Dana: Ik vind het vooral belangrijk dat ze iets kiest dat ze graag doet. Maar een keuze kan altijd tegenvallen, dat hoort bij het leven en volwassen worden.

Chinouk: Tegenwoordig ligt er zoveel druk op jongeren om het goed te doen... Natuurlijk wil ik het nog beter doen dan mijn ouders, maar ik ben nog volop mijn weg aan het zoeken.

Je studeert rechten aan de universiteit van Hasselt. Was dat een evidente keuze?

Chinouk: Ik heb het altijd al leuk gevonden om mensen te verdedigen. En het is echt superinteressant. Je leert veel bij over de samenleving.

Dana: Als andere kinderen het op school moeilijk hadden, trok Chinouk zich dat altijd aan. Dat siert haar. Ze heeft lang niet geweten wat ze wilde studeren, maar ik ben heel blij dat ze nu zo goed in haar vel zit.

Chinouk: Misschien doe ik later nog wel eens iets voor tv, want ik vond Jong Geweld heel leuk.

Tijdens het programma werd je nochtans door een deel van het publiek bestempeld als wereldvreemd en pretentieus.

Chinouk: Dat heeft me wel gekwetst. Het is niet omdat ik aan Jong Geweld heb deelgenomen dat ik wereldvreemd ben. Ik had al een nuchtere kijk op de zaken, ik ken de problematiek van psychische stoornissen en mijn beste vrienden zijn homo. Ik ben dus niet als een verlicht persoon teruggekomen of zo.

Zulke harde commentaren over je dochter, dat moet pijn doen aan een moederhart.

Dana: Dat was inderdaad niet fijn. Maar ik had ons Chinouk gewaarschuwd dat ze een dikkere huid zou moeten kweken.

Chinouk: Ik vond het jammer dat ik werd afgeschilderd als pretentieus en arrogant. Op den duur vroeg ik me af of er echt iets mis is met mij. Ik ben in elk geval voorzichtiger geworden. Want waar ik het vooral moeilijk mee had, is dat dingen uit hun context werden getrokken.

Dana: Dat komt ook omdat ze een controlefreak is. Ze heeft graag de touwtjes stevig in handen. Het komt volgens mij ook door haar houding. Chinouk loopt heel recht en fier. En ja, ze heeft een sterke persoonlijkheid, maar ze heeft ook het hart op de juiste plaats.

Borstvergroting

Jullie professionele ambities verschillen, maar zijn er ook gelijkenissen?

Chinouk: We zijn allebei ongeduldig.

Dana: Het moet vooruitgaan. Al ben ik wel meer een twijfelaar. Eens Chinouk een beslissing heeft genomen, komt ze daar niet meer op terug.

Chinouk: We zijn ook allebei heel behulpzaam. Zij helpt zelfs mensen die ze niet kent.

Dana: Chinouk is ooit eens heel kwaad geweest omdat ik een wildvreemde van straat had geplukt en meegenomen in de wagen.

Chinouk: Dat zou ik nooit doen. Maar mama ziet altijd het beste in de mensen. Ze denkt dat ze haar nooit kwaad willen doen.

Mag ik jullie ook allebei ijdel noemen?

Dana: Wij zijn ijdel, maar op een gezonde manier. Daar is, vind ik, niks mis mee. Je moet je goed verzorgen, want dat bepaalt hoe je ouder gaat worden. Dus ja, ik draag bijna altijd make-up. Misschien ook om mijn onzekerheid wat te camoufleren. Als kind had ik veel acne in mijn gezicht. Vreselijk!

Chinouk: Ik ben niet het type meisje dat complexen heeft over haar uiterlijk. Ik wil vooral mezelf zijn, want tegenwoordig wil iedereen eruitzien als Kim Kardashian.

Je hebt wel al verteld dat je een borstvergroting later niet uitsluit.

Chinouk: Ik vind een volle boezem heel mooi, maar het is niet dat ik voor morgen een afspraak heb. Eerder als ik wat ouder ben.

Dana: Je bent goed zoals je bent!

Een kindje uit Afrika

Chinouk, vorige maand verscheen je op een opening met je lief Younes, die vijf jaar ouder is.

Chinouk: Onze relatie is nog heel pril, ik wil er nog niet te veel over kwijt. Maar ik ben heel gelukkig. Verliefd zijn is zalig. Ik vind het moeilijk om single te zijn.

Dana: ‘t Is fijn om je dochter gelukkig te zien. Maar ik bemoei me niet met haar liefdesleven. Het zou een averechts effect hebben en bovendien weet ik ook dat ze jongens zélf al streng beoordeelt vooraleer ze in een relatie stapt (lacht). Ik geef haar wel de raad om zich nooit te afhankelijk van iemand op te stellen. En om nooit te veranderen voor een ander, want dat zou ik spijtig vinden.

Hoop je later op kleinkinderen?

Dana: Ik kijk nu al enorm uit naar het moment dat Chinouk aankondigt: je wordt oma. Dat lijkt me fantastisch. Maar ze moet vooral geen druk voelen. Dat ze maar eerst aan haar eigen toekomst denkt.

Chinouk: Voorlopig heb ik nog totaal geen plannen in die richting. Maar mama zou wel graag een kindje adopteren uit Afrika.

Dana: Mijn hart bloedt als ik op tv uitgehongerde kinderen zie die geen toekomst hebben. Ik zou ze zo allemaal in huis nemen om te laten aansterken.

Is samenwonen met Younes wel voor de nabijere toekomst?

Chinouk: Er gaat niets boven Casa di Mama (lacht). Ik ben ook nog niet klaar om voortdurend op iemands lip te zitten. Dat zou mijn gevoel van vrijheid beperken.

Dana: Ik ben blij dat ze nog steeds thuis woont, ook al is ze vrij om te gaan en staan waar ze wilt. Ik weet wel graag waar ze uithangt. Daarom vraag ik dat ze me een sms’je stuurt als ze ergens is aangekomen en vertrekt.

Chinouk: Mama zal altijd bezorgd blijven om mij (lacht). En dat is eigenlijk een heel mooie gedachte!