Chinouk, de dochter van Dana Winner: "Ik ben vaak met traantjes in mijn bed gekropen"

20 september 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz In VTM’s ‘Jong Geweld’ zie je Chinouk Van Baelen (19), dochter van Dana Winner (53). Samen met andere BV-kinderen ging de studente rechten op kamp met jongeren die het heel wat minder hebben getroffen dan zij. ‘Mijn ogen zijn nogal opengegaan’, zegt Chinouk.

Je hebt wel getwijfeld toen ze je hiervoor vroegen, hé?

Mja, ik moest erover nadenken. Want ja, tot dusver kennen mensen mij enkel als ‘de dochter van’. En in ‘Jong Geweld’ ben ik Chinouk Van Baelen, snap je. Da’s een heel verschil. Maar omdat het programma aansluit bij Rode Neuzen Dag, heb ik ‘ja’ gezegd.

En dus ging je kamperen.

Ik had nog nooit in een tent geslapen! Maar ik had er geen probleem mee. ’t Was trouwens meer glamping dan camping. Met een goeie douche, zalig. Nee, ’t was zeker geen ‘Expeditie Robinson’ of zo. Al heb ik het bij momenten wel zwaar gehad.

Wanneer bijvoorbeeld?

Toen we gingen bergbeklimmen met lichamelijk beperkte jongeren. Dat was heftig, zeg. En voor een bezoek aan een psychiatrische kliniek had ik schrik. Niet nodig, want het was enorm interessant en zelfs leuk.

Dit programma moet voor jou hoe dan ook een serieuze shock zijn geweest.

Ja, zeker. Ik heb heel goed beseft dat ik een gigantische geluksvogel ben. Zoveel mensen hebben het moeilijk. Ja, mijn ogen zijn nogal opengegaan. Die jongeren waren ook bereid om hun verhaal met ons te delen. Zo moedig en mooi. En heel straf wat ze allemaal presteren. 

Kwam je goed overeen met de vijf andere BV-kinderen?

