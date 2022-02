Chinese streamingdienst brengt origineel einde ‘Fight Club’ terug na kritiek op censuur

FilmWie naar ‘Fight club’ wou kijken via de Chinese streamingdienst Tencent Video kwam, tot voor kort, bedrogen uit met een aangepaste versie . Het streamingplatform kreeg echter heel wat kritiek te verduren over het censureren van de cultklassieker en laat sinds enkele dagen terug de volledige originele versie zien. Althans, bijna volledig.

‘Fight Club’ is een cultklassieker van David Fincher uit 1999. De film gaat over een depressieve man (Edward Norton) en een zeepverkoper (Brad Pitt) die samen een ondergrondse vechtclub beginnen in een poging om wat meer spanning te brengen in hun mondaine leven. Wie de film kortgeleden nog via de Chinese streamingdienst Tencent Video keek, kreeg echter een versie te zien met een compleet andere slotboodschap dan de originele versie. Een einde dat cruciaal is voor het hoofdpersonage en de boodschap van de film.

(Opgepast dit artikel bevat spoilers)

Tencent Video versus de realiteit

In het laatste deel van ‘Fight club’ doodt Nortons personage zijn denkbeeldige alter ego Tyler Durden (Brad Pitt), en kijkt hij toe terwijl er explosies afgaan in de gebouwen rond hem. Het originele einde suggereert dat het anarchistische plan van zijn alter ego, om de moderne beschaving ten val te brengen, van start is gegaan.

In de Chinese versie op Tencent Video maakt Nortons personage nog altijd korte metten met Durden, maar de scène met de ontploffende gebouwen is vervangen door een zwart scherm waarop het nieuwe einde uitgeschreven staat. “De politie had het hele plan snel door en arresteerde alle criminelen, waardoor de bom niet kon ontploffen”, staat er te lezen. “Na het proces werd Tyler naar een gekkenhuis gestuurd voor psychologische behandeling”, klinkt de slotboodschap.

Het nieuws dat de Chinese streamingdienst zo een groot en cruciaal deel van de film wegliet, ging de wereld rond en leidde tot veel kritiek op de streamingdienst en de Chinese censuurpraktijken. Tencent Video heeft nu 11 van de 12 minuten teruggebracht, die het uit de meer dan 2,5 uur durende film had geknipt. De minuut die nog ontbreekt, bestaat voornamelijk uit korte naaktscènes tussen Pitts en Bonham Carters personages. Het originele einde is echter wel terug volledig te bekijken voor Chinese kijkers.

Zeldzaam

In de Chinese censuurcultuur is het gebruikelijk dat misdadigers in films of series gestraft worden voor hun daden en dat de harmonie in de samenleving wordt hersteld. Het weglaten of censureren van bepaalde delen uit Westerse films en series is er dus geen uitzondering. Recent nog, werden verschillende scènes uit de langverwachte ‘Friends’-reünie geschrapt voor de Chinese online release. Het terugdraaien van dergelijke censuur, zoals nu gedaan werd met ‘Fight Club’, is echter heel zeldzaam.

