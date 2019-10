China blokt PewDiePie na grapjes over Winnie de Pooh MVO

22 oktober 2019

17u44

Bron: ANP 0 Showbizz De lijst van bekende namen die een Chinese ban hebben gekregen blijft groeien. De wereldberoemde YouTuber PewDiePie is de nieuwste toevoeging nadat hij zijn steun uitsprak voor de demonstranten in Hongkong en de Chinese leider Xi Jinping qua uiterlijk vergeleek met Winnie de Pooh.

“Nou jongens, we hebben het gedaan”, zegt PewDiePie vrolijk in zijn nieuwste video. “Ik ben geblokt in China. Als je daar nu zoekt op PewDiePie op een forum als Reddit of site als YouTube, krijg je geen resultaten. Ik lach, maar het spijt me als je in China bent en mijn video’s probeert te kijken. Dat is niet leuk.”

De 29-jarige Brit, die werd geboren in Zweden, wist dat hij zou worden geblokt nadat de Duitse dj Zedd al een ban kreeg omdat hij een tweet van ‘South Park’ likete. De animatieserie is ook van het Chinese internet verdwenen omdat er eerder deze maand een aflevering verscheen waarin China op de hak werd genomen. Uiteraard kwam daarin ook het taboe op Winnie de Pooh voorbij. De populaire teddybeer wordt al enkele jaren gecensureerd waardoor bijvoorbeeld de film Christopher Robin, een live action-film met de figuurtjes uit de verhalen rond Pooh, geen release kreeg in China.

‘South Park’ wilde vooral aantonen dat Hollywood zich de laatste jaren in allerlei bochten wringt om China niet voor het hoofd te stoten. Filmmakers willen voorkomen dat hun product wordt gecensureerd waardoor er geen release mogelijk is.

Eén van de bewuste Winnie de Pooh-scènes uit ‘South Park’.