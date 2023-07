Child Focus-CEO Heidi De Pauw werd zelf aangerand op reis: “Ik ging in een soort van fight-modus”

HLN OriginalHeidi De Pauw, topvrouw van Child Focus, is enkele jaren geleden in Jordanië zelf slachtoffer geworden van aanranding. Dat vertelt ze in de HLN Original ‘Het Vakantiehuis’. “Een man heeft me aangerand in de paskamer van een kledingzaak”, klinkt het. “Ik heb daar eigenlijk heel koel op gereageerd.” Ontdek hieronder het openhartige gesprek in de volledige aflevering van ‘Het Vakantiehuis’.