Chiara verlaat onverwacht ‘Big Brother’: “Soms komt er verdrietig nieuws uit de buitenwereld”

Trouwe livestreamkijkers van ‘Big Brother’ merkten vanmorgen al dat er iets aan de hand was in het huis. Tussen tien en één uur ging namelijk de streamlock op, en viel er dus niets te zien. Daar blijkt ondertussen een goede reden voor: zo blijkt dat de Nederlandse kandidate Chiara onverwachts vertrokken is. “Het klopt inderdaad dat Chiara wegens privéomstandigheden het huis helaas moest verlaten”, klinkt het bij zendergroep Play Media. “Over de reden van haar vertrek kunnen we niets zeggen. De omstandigheden zijn van die aard dat Chiara het huis heeft verlaten. Maar meer kunnen we hierover dus niet kwijt.” Omstreeks kwart voor vier in de namiddag kregen de overgebleven kandidaten wel nog een bericht van ‘Big Brother’. “Soms komt er verdrietig nieuws uit de buitenwereld”, klonk het. “En dan kan je nietss anders dan beslissen het huis te verlaten.”