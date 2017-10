Chester Bennington van Linkin Park zingt schijnbaar onbezorgd in onuitgezonden Carpool Karaoke avh

Zes dagen voor hij uit het leven stapte, kroop Linkin Park-frontman Chester Bennington in een auto voor een potje Carpool Karaoke. De mooie beelden werden niet uitgezonden, maar zijn bandleden hebben ze nu toch online gezet, als eerbetoon.







Het was niet talkshowhost James Corden die achter het stuur kroop, maar komiek en acteur Ken Jeong. Dat komt omdat het om een productie van Apple Music ging die hun eigen versie van het format hebben gelanceerd. Twintig minuten lang zingt Chester schijnbaar onbezorgd zijn beste nummers. Ook Outkast's Hey Ya, Under the bridge van The Red Hot Chili Peppers en Sweet home Alabama van Lynyrd Skynyrd worden met veel plezier gebracht.

Op 20 juli stapte Chester Bennington op 41-jarige leeftijd uit het leven. Als eerbetoon aan hun frontman plaatsten de bandleden van Linkin Park de uitzending op hun Facebookpagina.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.