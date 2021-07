Cheffen Peter De Clercq en Piet Huysentruyt genieten van vroeg pensioen: “Mijn buitenkant is nog oké, maar binnenin ben ik versleten”

Piet moest geen twee keer nadenken toen zijn goede vriend Peter hem uitnodigde bij Golfclub Oostburg in Nederland. Sinds hij een stap heeft teruggezet in zijn Franse sterrenrestaurant Likoké leeft hij zich regelmatig uit op het golfterrein. “Ik vond dat lang iets voor rijkelui en oude mensen”, vertelt Piet in Story. “Maar toen ik in Frankrijk eens werd uitgenodigd door een golfclub, kreeg ik meteen te horen dat ik de juiste ‘swing’ had. En nu ben ik al vier jaar verslaafd (lacht). Een chef-kok is de ongeduldigste man en het grootste ego ter wereld, met een ongelofelijke winnersmentaliteit, maar golf heeft mij geleerd om iets stap voor stap onder de knie te krijgen. Mijn vrouw speelt trouwens ook dagelijks, fantastisch dat we dat samen kunnen doen.” Peter kan evenmin nog zonder. “Golfen stond op mijn to-dolijstje voor na mijn pensioen”, lacht hij. “Maar door een vriend ben ik ermee gestart net voor de eerste lockdown. En het brengt mij echt tot rust, weg van het gejaagde horecaleven. Ik golf wel maximum drie keer per week, want ik heb al eens een scheur in mijn elleboog opgelopen. Het is ook voor het eerst dat Piet en ik samen golfen. Een hele eer voor mij!”