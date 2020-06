Chef-kok Wout Bru moet zijn pasgeboren dochter Aimée vaak missen: “Ze is zo lief en rustig” MVO

30 juni 2020

09u00 1 Showbizz C hef-kok Wout Bru (51) en zijn vriendin Natassia Van Kerkvoorde (28) hebben op 19 juni hef-kok Wout Bru (51) en zijn vriendin Natassia Van Kerkvoorde (28) hebben op 19 juni een dochter gekregen , Aimée. Een week vroeger dan gepland. “Wout had een afspraak in Gent, en omdat ik daar toch zou bevallen en pijn had aan mijn onderrug, zette hij mij af in het ziekenhuis. Ik bleek al drie centimeter opening te hebben”, vertelt Natassia in een update aan Story.

“Wout is om vier uur in de namiddag teruggekomen en om half negen ’s avonds is onze dochter geboren”, aldus Natassia. “Het viel beter mee dan verwacht, dankzij een epidurale verdoving. We zijn ontzettend gelukkig. Aimée is lief en rustig, ze slaapt heel veel.”

Door zijn werk als chef-kok in Durbuy moet Wout zijn dochter al meteen vaak missen.

“Ja, helaas moest Wout de avond van de geboorte al terug naar Durbuy, in de weekends is het heel druk in zijn restaurants. En door de coronamaatregelen mocht in het moederhuis alleen de partner op bezoek komen, dat was lastig. Het weerzien met Wout op maandag was heel intens. Hij is drie dagen bij ons gebleven, dan moest hij weer naar Durbuy. Wout heeft het er moeilijker mee dan ik. Hij is zo fier, hij mist zijn dochter enorm. We hebben veel contact via Facetime. En ik heb heel veel steun aan mijn moeder. Die eerste nachten is ze blijven logeren.”

Je liet Aimée zelfs al op haar vijfde avond achter bij je moeder.

“Wout had een etentje gepland met zijn zoon Boris (uit zijn vorige huwelijk, red.), die in Frankrijk woont, maar in België is voor zijn stage. Ze wilden mij er ook graag bij en het restaurant was op wandelafstand. Maar natuurlijk heb ik getwijfeld om Aimée zo snel achter te laten. Na tien minuten wou ik alweer naar huis.” (lacht)

Lees ook:

Natassia verwacht kindje met Wout Bru: “Wout en ik hebben recht op dit geluk, maar ik wil zijn kinderen bij alles betrekken” (+)

Natassia, de vriendin van Wout Bru, over gelekte sekstape: “Ik heb het nog altijd niet verwerkt”

Wout Bru en zijn vriendin schelen 23 jaar: “Natassia wil trouwen en een baby, maar dat bespreek ik eerst met mijn kinderen”