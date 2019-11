Exclusief voor abonnees Chef-kok Dagný Rós geniet na burn-out zonder schuldgevoel van nietsdoen: “De zetel is mijn beste vriendin geworden” TB

10 november 2019

06u00

Bron: PRIMO 0 Showbizz Dagný Rós Ásmundsdóttir (47), de immer enthousiaste IJslandse chef die al jaren in ons land woont, heeft een nieuw kookboek uit: ‘Roots - Een Culinaire Roadtrip Door IJsland’. Voor dat boek reisde ze deze zomer doorheen IJsland, op zoek naar haar – de titel van het boek zegt het al – roots. In het weekblad PRIMO vertelt ze er meer over.

Als je het boek openslaat, dan kan je niet anders dan constateren dat het geluk ervan afspat. “Mooie natuurfoto’s, hé? In de natuur voel ik me het gelukkigst”, zegt Dagný Rós als PRIMO haar thuis, in Antwerpen, ontmoet. “Ook hier ga ik elke dag wandelen. Met de hond, in het Rivierenhof. Dat is het dichtst dat ik hier ‘in de natuur’ geraak. België is heel dichtbevolkt en druk. En overal heb je snelwegen, compleet anders dan in IJsland. Daar hóór je de bergen en ruik je de fauna en flora. Je ruikt er zelfs de winter. Ik vind het geweldig om één te zijn met de natuur. Veel mensen vinden IJsland grimmig en grauw, maar ik apprecieer de charme ervan en kom er tot rust.”

