Chayron moet ‘Big Brother’ verlaten: “Natuurlijk had ik willen winnen”

Vorige week moest de Nederlandse Jacqueline het ‘Big Brother’-huis verlaten. Deze keer was het wederom de beurt aan een Nederlander: Chayron. Een exit waarbij de Rotterdammer zijn emoties maar moeilijk de baas kon. “Ik was zelf best rustig”, vertelde hij achteraf tegen presentatrices Tatyana Beloy en Geraldine Kemper. “Maar op het moment dat je naam uit de bus komt...” - waarop de Nederlander begint te huilen.

(lees hieronder verder)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Al zijn er ook enkele lichtpuntjes: zo mag Chayron - na winst in een eerdere opdracht- alsnog naar huis met tienduizend euro. “Dat is een pleister op de wonde”, klinkt het. “Ik heb een tijd gekend waarin ik bijna niets had.” Ook met bepaalde vriendschappen is hij erg blij. “Jason is écht een vriend voor het leven geworden”, zegt Chayron. “Tijdens mijn verblijf in het huis ben ik er bovendien nog meer achtergekomen hoe belangrijk mijn familie en vrienden voor me zijn.”

“Natuurlijk had ik willen winnen”, besluit Chayron. “Maar ik heb het spel ook kunnen spelen zoals ik dat wilde. Mensen zagen me als de sterkste speler, en ik denk wel dat ze daar enigszins gelijk in hadden. Ze hebben het dus goed aangepakt. Da’s niet arrogant, maar ze hebben nu eenmaal gezien hoe ik in spellen ben en me daarnaast bewoog in het huis. Ik ging met iedereen goed om. Ik raad het iedereen aan om dit te doen, maar onderschat het niet. Mentaal moet je heel sterk in je schoenen staan.”

‘Big Brother’, elke weekdag om 20u30 op GoPlay en 22u00 op Play4. Elke zaterdag is er ‘Big Brother Live’, om 20u00 op GoPlay en Play4.

LEES OOK