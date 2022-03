Chayenne Van Aarle (23) uit Antwerpen is Miss België 2022

Dertig bijzonder knappe dames, maar slechts eentje die met de hoofdprijs naar huis mocht. Het werd een spannende verkiezing in het Proximus Theater in Plopsaland De Panne zaterdagavond. Een show geopend door onze Miss België 2021, Kedist Deltour. “Heel emotioneel om te weten dat ik straks mijn kroontje moet doorgeven”, sprak ze ons vooraf nog toe. “Ik hoop dat mijn opvolgster ook zo hard gaat genieten van haar jaar als Miss België zoals ik gedaan heb. Hoe ik veranderd ben het voorbije jaar, hoe ik zelfvertrouwen gekweekt heb: allemaal dankzij Miss België. Ik wens mijn opvolgster hetzelfde toe.”

Tranen kwamen er tijdens de finale door de emotionele speech van Anna Neplyah, Miss Ukraïne Universe 2021. “We zijn hier op een bijzondere avond, maar we mogen niet vergeten dat we niet zo ver van hier bange uren beleven”, sprak ze. “Elk uur sterven onze soldaten, onze kinderen, de moeders van onze kinderen. Het is oorlog in mijn land, iets dat we ons nooit konden voorstellen. Die Poetin heeft bloed van zoveel mensen aan zijn handen. Laat ons bidden.” Een speech gevolgd door een kil applaus en staande ovatie van de toeschouwers in het theater.