Chatnaam van Guy Van Sande in forum met kinderporno was gebaseerd op ‘Zone Stad’ TK

26 juni 2019

07u17

Bron: GVA/HLN/DAG ALLEMAAL 0 Showbizz Vandaag start in Antwerpen het proces tegen Guy Van Sande. De voormalige acteur wordt vervolgd voor het bezit, verspreiden en de productie van kinderporno, waarvoor hij een jarenlange gevangenisstraf riskeert. Hij zou dat materiaal uitgewisseld hebben in chatgesprekken via Skype, en zijn schuilnaam zou een verwijzing naar zijn rol in ‘Zone Stad’ geweest zijn.

‘Tomjeweetwel’: dat is de naam die Van Sande gebruikt zou hebben tijdens chatgesprekken waarbij kinderporno werd gedeeld. Dat meldt de Gazet van Antwerpen. Vermoedelijk een knipoog naar Tom Segers, het personage dat Van Sande vertolkte in de succesvolle reeks ‘Zone Stad’. De naam en zijn aandeel in de gesprekken waarbij kinderporno werd uitgewisseld kwam drie jaar geleden aan het licht. Een van de mannen in de chatroom werd betrapt door zijn vrouw en stapte naar het gerecht. In juni 2016 viel de politie dan binnen bij de acteur thuis én op het stadshuis van Edegem, waar de man toen schepen was. Guy verloor zijn schepenambt. En de toen zesjarige dochter van zijn vrouw Nathalie, die tot dan bij haar en Guy inwoonde, werd bij haar biologische vader ondergebracht.

Van Sande gaf uiteindelijk toe dat hij had deelgenomen aan gesprekken in de chatroom, maar ontkent stellig dat hij zelf pedofiel is, ook al werd er materiaal gevonden van een minderjarig meisje dat in zijn badkamer genomen werd. Zijn gedrag is te wijten aan zijn drugsverslaving, vond hij. Ook zijn vrouw bevestigde dat hij een probleem had met cocaïne. “Guy gebruikte cocaïne als medicijn, maar ik was niet op de hoogte van de omvang van z’n verslaving”, vertelde ze in Dag Allemaal. “Door z’n drugsgebruik was Guy zichzelf niet in die periode. Cocaïne maakte van hem echt iemand anders. Je spookt dan dingen uit die je in nuchtere toestand nooit zou doen.” Van Sande spreekt ook tegen dat hij de expliciete foto’s van het minderjarige meisje uit zijn omgeving deelde met zijn internetcontacten.

Genoeg gestraft

De gevallen acteur vindt ook dat hij intussen al genoeg gestraft is door alle media-aandacht en heeft zich lang verzet tegen zijn proces. Hij liet zijn advocaten om probatieopschorting vragen, zodat hij niet naar de strafrechter zou moeten. “Wat zal er gebeuren als ze hem pakweg vijf jaar in de gevangenis stoppen? Dan duurt het wellicht drie jaar voor hij iets van begeleiding krijgt. Nu krijgt Guy die al twee jaar en volgt hij alle voorwaarden op (zich laten behandelen, geen contact met minderjarigen en geen drugs gebruiken, nvdr). Hij is van de drugs af nu. Waarom dan niet verder werken? En bij de minste niet-naleving moet hij het opnieuw aan de rechter uitleggen”, pleitte advocaat Sven Mary vorig jaar. Tevergeefs, want de zaak komt nu toch voor.

Volgens de advocaten van Van Sande, Pieterjan Dens en Sven Mary, wordt het proces vandaag een ware uitputtingsslag. “Ik betwijfel of alle pleidooien afgerond zullen zijn in een namiddag. Als het niet anders kan, zullen we tot een gat in de nacht moeten pleiten”, reageren ze. Er moeten namelijk drie beklaagden, verschillende slachtoffers en een procureur aan bod komen. De vader van het meisje waarvan foto’s werden genomen, heeft zich - net als Child Focus - burgerlijke kandidaat gesteld. “Als iemand zo’n lange tijd – zo gefocust en passioneel – bezig is met kinderporno en dan betrapt wordt, maar dan nóg niet inziet dat deze karaktertrek crimineel is en de gevolgen en ernst daar niet van inziet, dan hoeft dat niet te verbazen”, meent zijn advocate Iris Exelmans in de Gazet van Antwerpen. “Hij liegt alles aan elkaar. Hij is onverbeterlijk op zijn gebied. Wij vrezen dat er geen garanties zijn dat hij op een onbewaakt moment niet opnieuw neigingen zal krijgen om kinderporno op te zoeken. Hij heeft tot op vandaag nog geen enkele keer spijt getoond.”