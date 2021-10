Chateau Meiland vindt geen overnemer: “Bekende mensen leggen vaak de vraagprijs hoger omdat zij er hebben gewoond”

Drie seizoenen lang kon u zien hoe de Meilandjes een vervallen kasteel in het Franse Beynac ombouwden tot een heuse bed & breakfast. Vorig jaar beslisten Martien en co. terug te keren naar thuisland Nederland, dus plaatsten ze hun stulpje te koop voor maar liefst 1,25 miljoen euro. Even leek een verkoop in kannen en kruiken, maar de potentiële koper trok zich terug. Intussen is de prijs gezakt tot 998.000 euro. Waarom wil niemand een woonst kopen die wereldberoemd is in de lage landen? Makelaar Arthur Rodenburg, die een gelijkaardig verhaal meemaakte met de Pfaffs-villa, geeft uitleg.