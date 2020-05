Chateau Meiland is niet coronaproof, reserveringen geannuleerd MVO

31 mei 2020

17u20

Bron: ANP 1 Showbizz De Meilandjes hebben alle reserveringen voor hun bed and breakfast moeten annuleren. Hun chateau is alleen coronaproof bij een halve bezetting en daar wil de familie niet aan.

In een mail zijn alle gasten die een overnachting hadden geboekt op de hoogte gebracht. “Frankrijk heeft besloten om buitenlandse toeristen toe te laten vanaf 15 juni. Dit betekent voor hotels en horeca een uitgebreide regelgeving om gasten en personeel veilig te houden”, zo staat volgens Shownieuws in de brief. Omdat het kasteel in Frankrijk bij een volledige bezetting niet kan worden ingericht om te voldoen aan de verplichtingen die de Franse overheid stelt, zijn voorlopig helemaal geen gasten welkom. “Om geen onderscheid te maken tussen wie we wel en wie niet een zorgeloos verblijf op het chateau kunnen bieden, hebben wij daarom, met pijn in ons hart en na uitgebreid overleg, helaas moeten besluiten alle reserveringen te annuleren.”

Mensen die al een aanbetaling gedaan hadden, krijgen dat geld terug.