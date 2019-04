Charmezanger Yves Segers en zijn partner Tom zijn getrouwd KD

19 april 2019

21u13 21 Showbizz Charmezanger Yves Segers en zijn vriend Tom Bruggeman zijn getrouwd. Het koppel stapte vandaag in het huwelijksbootje. De geliefden waren sinds vorige zomer verloofd. De huwelijksreis naar de VS komt er door de drukke agenda van Yves pas eind 2020.

Tom en Yves leerden elkaar ongeveer drie jaar geleden kennen. “Tom vroeg mij op 7 juni 2018 ten huwelijk bij een etentje op restaurant”, zegt Segers in Het Nieuwsblad. “Hij had met de zaakvoerders een heel scenario in mekaar gestoken waarbij we zogezegd winnaars waren van een diner voor twee. Pas toen Tom aan het eind van de avond op z’n knieën ging, had ik door wat er werkelijk aan de hand was. Natuurlijk zei ik ja.”