Charmezanger Paul Severs in coma na hartfalen DBJ BKH SVH

12 maart 2019

20u52 132 Showbizz De Vlaamse charmezanger Paul Severs (70) is in het ziekenhuis opgenomen na een hartfalen. De zanger ligt in coma nadat hij tijdens een fietstocht een hartaanval kreeg. Momenteel wordt hij in coma gehouden.

De Vlaamse charmezanger Paul Severs ligt in een coma nadat hij vanmorgen tijdens een fietstocht een zware hartaanval kreeg. Hij was op dat moment onderweg met een vriend en die belde meteen de hulpdiensten. Severs werd met spoed overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht waar hij in coma wordt gehouden. Hij zou daar nog minstens een maand moeten blijven.

Deze week stond de zanger ingepland voor een reeks optredens, maandag leek er nog geen vuiltje aan de lucht. “Maandag stond Paul nog bij ons op het podium in Aarschot,” aldus Chris Van Hoof van VDM Produkties. “Hij leverde een prima show en het publiek was uiterst tevreden. Normaal gezien zou hij ook disdag, woensdag en donderdag een optreden verzorgen, maar vanmiddag kregen we vanuit zijn entourage telefoon dat hij was opgenomen in het ziekenhuis nadat hij tijdens een fietstocht was gevallen na een hartfalen. Dat was heel hard schrikken, want maandag hadden wij -noch het publiek- helemaal niets aan hem gemerkt. Wij zoeken momenteel een vervanger, maar wensen Paul vooral een spoedig herstel toe. iedereen is onder de indruk van deze situatie.”

Privacy

Vanavond meldde zijn zoon Christophe het nieuws op Facebook. “Mijn pa is na hartfalen deze middag gehospitaliseerd. Meer details kunnen we momenteel niet delen en vragen jullie allen de privacy van de familie te respecteren. Concreet vragen wij zijn vrouwtje Paulette zowel als zijn naaste familie niet te contacteren om meer info te kunnen verkrijgen.”

Er stonden nog een heleboel optredens gepland, maar die voor de eerste weken zijn geannuleerd. “Aan alle organisatoren met wie mijn pa lopende contracten heeft: Alle contracten zijn minstens tot en met 12 april 2019 met onmiddellijke ingang geannuleerd. Onze excuses hiervoor. Bedankt al voor al jullie steunbetuigingen en wij hopen allen op een prompt herstel.”

Paul Severs is bekend van zijn grootste hit ‘Zeg ‘ns meisje’, maar hij kende in 1970 zijn doorbraak met ‘Ik ben verliefd op jou’. Van het nummer werden er maar liefst 120.000 exemplaren verkocht. Later kwam er ook een Engelse en Franse vertaling van de hit. In 2009 werd ‘Ik ben verliefd op jou’ opgenomen in de eregalerij van Radio 2.