Charmezanger Johnny M. (34) begon een relatie met 13-jarig meisje: "Na één optreden was ze verliefd" Redactie

09 oktober 2018

06u28

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz ‘Zelfs nú blijft mijn dochter hem verdedigen. Bezeten is ze van die vent!’ Aan het woord is Katia, de moeder van de 15-jarige vriendin van Johnny M. (34). Voor die relatie riskeert de West-Vlaamse charmezanger een celstraf. Maar het gerechtelijke dossier zou nog veel meer bezwarende feiten tellen.

Een palmares vol hits heeft Johnny M. nog niet, maar er bestaat wel een almaar groeiende lijst met schandalen over hem. ’t Meest in het oog springend daarop: zijn liefdesrelatie met het vijftienjarige meisje L.

‘Ik ben mijn dochter kwijt’, zucht Katia C., de moeder van L. Sinds mei woont het meisje in een jeugdinstelling. Op 17 oktober moet haar negentien jaar oudere liefdespartner voor de rechter verschijnen, maar veel hoop heeft Katia niet. Zelfs als Johnny M. schuldig wordt bevonden. ‘Ik geef het je op een blaadje papier, als hij naar de gevangenis moet, vlucht mijn dochter naar het buitenland. Ze is bezeten van die vent.’

‘Niet boos zijn’

Het begon allemaal twee jaar geleden. L., toen een 13-jarige leerling haartooi, ging met een vriendin en haar moeder naar een optreden van charmezanger Johnny M. ‘Daarna merkte ik dat ze verliefd was. Toen ik haar vroeg of het een schoon ventje was, zei ze: ‘Ga je niet boos zijn, mama? Het is een oudere man.’ Sindsdien is mijn dochter onhandelbaar. Overal heb ik hulp gezocht. Haar school heeft op haar ingesproken, het CLB, ik heb de politie ingeschakeld, de huisarts... Maar het mocht niet baten. Eén voor één verloor ze haar vriendinnen, de band die ik met mijn dochter had, verdween. In haar ogen was iedereen een leugenaar. Iedereen, behalve Johnny M. Ze was verdorie maar dertien toen hij een relatie met haar begon!’

Miskraam

‘Eind vorig jaar moest ik dan via via horen dat ze zwanger was’, zegt Katia. ‘Maar ze kreeg een miskraam. Mijn dochter wist geeneens wat dat was, de huisarts heeft het haar moeten uitleggen. Of ze echt een gezin wilde stichten met die man, ik weet het niet. Ze heeft mij geblokkeerd op haar telefoon. Ze neemt het mij kwalijk dat haar grote liefde voor de rechtbank moet verschijnen, maar ik kon niet langer machteloos toezien. Pas toen ik in april uit wanhoop een overdosis medicatie slikte, is alles in een stroomversnelling geraakt en besloot de jeugdrechter haar te plaatsen.’

Seksuele contacten

‘Die man gebruikte het Facebook-account van mijn dochter om in contact te komen met andere jonge meisjes’, gaat Katia verder. ‘Ook de jeugdinstelling diende klacht in. Blijkbaar heeft Johnny daar een meisje benaderd voor seksuele contacten. Gelukkig verwittigde zij de opvoeders. En nog ziet mijn dochter niet in wat voor een foute man hij is. Zelfs niet toen een andere vriendin van hem hier aan de deur stond.’

Zijn ‘nicht’

Jawel, Johnny M. had meerdere relaties tegelijk. ‘Maar aan mijn dochter vertelde hij dat die ene vriendin, S., zijn nicht was’, aldus Katia. ‘Tot S. mij eens belde en vroeg of mijn dochter een relatie had met Johnny. Ze stuurde me alle berichten en foto’s door van haar en Johnny. Nog andere ex-vriendinnen van Johnny hebben mij gecontacteerd, hoe meer ik van die man te weten kwam, hoe gruwelijker. Maar mijn dochter wil het niet inzien en blijft hem verdedigen.’

Kinderporno

‘De politie heeft zijn gsm en pc in beslag genomen’, zegt Katia nog. ‘Mijn advocaat kon het dossier inkijken. Daar zit dus kinderporno tussen. En naaktfoto’s van mijn dochter.’ L. kreeg een contactverbod, ze mag Johnny M. niet meer zien. ‘En toch trekt ze elke zondag naar hem. Het is hopeloos’, besluit L.’s mama.

Dierenmishandeling

Als pensenkermiszanger maakte Johnny M. er een zaak van om met BV’s op de foto te gaan, of zich met hen te bevrienden op Facebook. Zoals met Luc Verhoeven (58) alias rosse Izzi in ‘Nonkel Jef’. ‘Ik ken die man niet persoonlijk, ik krijg zoveel vriendschapsverzoeken op Facebook’, zegt hij. ‘Maar ik ga hem onmiddellijk ontvrienden.’ Iets wat zangeres Trisha (35), die hem wél persoonlijk kent, niet gaat doen. ‘Ik had al gehoord dat hij een relatie had met een meisje van vijftien en dat ze zelfs zwanger was. Ik was gechoqueerd, maar niet alleen daardoor. Hij zou ook dieren hebben mishandeld, en heel vuil en ongewassen op het podium staan. Maar bon, ik ga toch zijn proces afwachten.’