Charlotte Van Looy, vriendin van Adriaan Van den Hoof: "Hij was het snel beu om foto's van mijn outfits te moeten maken" TK

12 juli 2018

11u37

Bron: HUMO 7 Showbizz Adriaan Van den Hoof (45) is intussen al meer dan een jaar gelukkig met zijn vriendin Charlotte Van Looy (25). Het gaat allemaal prima, al vergde het leeftijdsverschil tussen de twee ook wat aanpassing. In HUMO vertelt de leerkracht/influencer hoe ze Adriaan leerde kennen, en hoe hij haar kijk op social media veranderd heeft.

Charlotte leerde Adriaan eerder toevallig kennen. "Mijn grootmoeder woont bij Adriaan om de hoek, ik ga nog elke dag bij haar op bezoek. Toen ik dat vroeger deed, wandelde ik door zijn straat. Niet bewust, natuurlijk: ik wist pas dat hij daar woonde toen ik hem een paar keer op de stoep zag zitten terwijl zijn kinderen buiten aan het spelen waren. Later passeerde ik wél bewust voorbij zijn deur: op den duur wist ik rond hoe laat hij er zou zitten, en stemde ik het bezoek aan m’n oma daarop af (lacht). In het begin werd er niet meer dan ‘hallo’ gezegd, maar na een tijdje begonnen we wat meer te babbelen en hebben we nummers uitgewisseld. Zo is het heel traag tot iets meer uitgegroeid."

Charlotte staat sinds september in het onderwijs, maar is daarnaast ook influencer op Instagram. Al had ze ook even een moeilijke relatie met het medium. 'Je partner laten wachten om een hap van zijn verrukkelijke maaltijd te laten nemen, om toch maar die perfecte #foodporn-foto te kunnen uploaden: het klinkt belachelijk, maar ik vrees dat het lang geleden is dat mijn vriend nog een perfect warme maaltijd heeft genuttigd', schreef ze vorig jaar in een opiniestuk in De Morgen.

Ferm Ibiziaans viske gevangen 🎣 Een foto die is geplaatst door null (@charlottevanlooy) op 01 jul 2018 om 20:45 CEST

Oudere man

"In het begin van mijn relatie met Adriaan deed ik dat nog, maar hij vond het lastig om altijd foto’s te moeten maken van mijn eten of van mijn outfit, dus ben ik er snel mee gestopt", verduidelijkt ze in HUMO. "Door met een oudere man samen te zijn die niet is opgegroeid met sociale media, heb ik beseft dat het inderdaad gek is om je online leven hoger in te schatten dan je echte leven. Op den duur ben je veel meer bezig met hoe je overkomt op sociale media, dan met wie je écht bent. Na die open brief heb ik mijn account een tijdje gedeactiveerd."

Intussen is ze echter opnieuw aanwezig online. "Ik merkte dat ik toch veel miste. Op den duur kon ik niet meer meepraten als ik bij vriendinnen of familie was: ‘Allee, ik heb je toch in die foto getagd?’" Dat haar leerlingen meekijken, deert haar niet. "Ik heb een openbaar Instagram-profiel, omdat ik voor bepaalde merken reclame maak – bedrijven hebben geen baat bij iemand die z’n profiel afschermt. Sommige leerlingen komen er openlijk voor uit dat ze mijn sociale media checken: ‘Hoe was het aan zee, mevrouw?’ Of: ‘Je hebt een keimooie hond!’ (lacht) Zolang ze me geen berichten sturen, vind ik het oké."

