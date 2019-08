Charlotte Van Looy brak met Adriaan Van den Hoof en geeft tips aan millenials in eerste boek: “Doe vooral wat je gelukkig maakt” SVH

27 augustus 2019

00u00 0 Showbizz We leerden haar kennen als zangeres bij Scala en als de vriendin van Adriaan Van den Hoof. Maar die twee dingen zijn intussen verleden tijd voor Charlotte Van Looy. Voortaan gaat ze door het leven als schrijfster. Met haar eerste boek 'Wij, millennials' wil ze jongvolwassenen een hart onder de riem steken. "Proef van zoveel mogelijk en streef je eigen geluk na."

Noem Charlottes eerste boek zeker geen infogids over het leven van een millennial (iemand die geboren is tussen 1980 en 2000, red.). "Ik heb géén Psychologie gestudeerd en ik ben géén therapeut. Met dit boek wil ik vooral mijn eigen ervaringen als jongvolwassene delen", zegt ze. Vandaag staat Charlotte stevig in haar schoenen en kiest ze voor haar eigen geluk. Zo besliste ze bijvoorbeeld om het vrouwenkoor Scala na negen jaar vaarwel te zeggen wegens "niet combineerbaar" met haar job als leerkracht Engels-Nederlands en als kersverse schrijfster. Maar dat is lange tijd anders geweest. "Ik ben nog in therapie geweest voor een eetstoornis", bekent ze. In de lagere en middelbare school werd Charlotte gepest omdat ze iets molliger was. "En dat is altijd blijven hangen. Ik kreeg op jonge leeftijd al te horen dat ik slanker moest zijn, dat ik niet mooi genoeg was. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik op een bepaald moment, tijdens mijn universitaire studies, heel weinig at en alles deed om kilo's kwijt te raken. Uren op het toilet zitten of gaan lopen: ik was zo extreem en ongezond met voeding bezig. En al die perfecte plaatjes op Instagram doen er dan niet bepaald goed aan."

Attitude van 'Ah'

Ook op professioneel vlak sloeg het tegen. Als 23-jarige stapte Charlotte in het onderwijs en kwam ze voor 18-jarigen te staan. "Heel mondige leerlingen met een attitude van 'Ah, die blonde 23-jarige komt ons eens vertellen hoe het moet'. Ik had het daar zó moeilijk mee, tot paniekaanvallen toe. Een burn-out heb ik nooit gehad, maar ik stond op het punt om het onderwijs vaarwel te zeggen." Charlotte had in die periode vooral nood aan tips en ervaringen van leeftijdsgenoten. "Tijdens de gesprekken met mijn ouders, met wie ik overigens een heel goede band heb, of mijn toenmalige vriend (Charlotte en Adriaan Van den Hoof zijn na twee jaar uit elkaar, red.) die twintig jaar ouder was, botste ik telkens op conflicten. Ik voelde me niet helemaal begrepen. Wij, millennials, willen direct aan de top staan en shinen. We houden geen rekening met het lange pad dat daaraan voorafgaat", aldus Charlotte. "Én dan moeten we ook nog eens veel bevestiging krijgen van buitenaf."

Veel seks

Met haar boek draait ze nu de rollen om. Ze deelt haar eigen ervaringen om zo andere millennials te helpen. Eén van haar tips: Veel seks, goede seks. "Nee, ik verslind als vrijgezel niet de ene man na de andere, integendeel! (lacht) Daar ben ik zelfs wat vies van. Ik bedoel meer: proef als millennial zoveel mogelijk van alles. Ligt een job je niet? Kies dan een andere. Ben je niet gelukkig met jouw relatie? Oké, volgende! Doe vooral wat je gelukkig maakt." Haar eigen ervaringen en tips vult Charlotte aan met ervaringen van anderen. "Ik heb met veel mensen gesproken over de conflicten waarop ik gebotst ben: mijn vriendinnen, ouders, mijn toenmalige partner en ook heel wat BV's, zoals Jens Dendoncker en Charlotte Leysen."

Dendoncker gaf eerder al toe dat hij op zijn 22ste het mentaal zo zwaar had dat hij een zelfmoordpoging ondernomen heeft. En Ketnet-wrapper Charlotte Leysen was vorig jaar een lange tijd werkonbekwaam nadat ze een voedselvergiftiging opliep, met de mentale gevolgen van dien. Ook Van den Hoof duikt nog op. Niet verwonderlijk, want Charlotte schreef haar boek tijdens hun relatie. Over hun breuk willen de twee niks kwijt.

'Wij, millennials - Waarom perfect niet gelukkig maakt' verschijnt op 6 september bij Hautekiet.