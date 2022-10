Charlotte uit ‘Regi Academy’ brengt eerste single uit: “Een antwoord op al die mannen die niet aanvaarden dat ik lesbisch ben”

Showbits Tom Waes hoopt na 2 jaar eindelijk op surfreis met zoon: “Als corona maar niet opnieuw roet in het eten gooit. De cijfers gaan weer fel omhoog”

Tom Waes is terug met een nieuw seizoen van ‘Reizen Waes’. Hij trekt onder meer naar Dubai, niet z’n favoriete stad. Te artificieel voor hem. “Het lijkt wel of daar geen echte mensen wonen”, vertelt hij aan Desna. Intussen heeft Waes al een paar keer de aardbol rondgevlogen, niet bepaald een goeie zaak voor z’n ecologische voetafdruk. “We denken zeker na over een alternatief als ‘Zeilen Waes’”, aldus Tom. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

24 oktober